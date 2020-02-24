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Edirne'de öğrencileri taşıyan servis şoförü alkollü çıktı

Ekipler tarafından yapılan denetimlerde, durdurulan bir şoför alkollü çıkınca, derse yetişmeye çalışan öğrencileri okula polis bıraktı.

DHA | 24.02.2020 - 12:14..
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde, şehir içinde yolcu ve öğrenci taşımacılığı yapan minibüsler ile servis araçlarını denetledi.

ŞOFÖR ALKOLLÜ ÇIKTI

Ekipler, Keşan Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören 17 öğrencinin bulunduğu Ü.A. yönetimindeki servis minibüsünü durdurdu. Yapılan kontrolde sürücü Ü.A.'nın 0.68 promil alkollü olduğu belirlendi.

Edirne'de öğrencileri taşıyan servis şoförü alkollü çıktı

EHLİYETİNE 6 AYLIĞINA EL KONULDU

Ü.A.'nın ehliyetine 6 yıl süreyle el konulurken, 'alkollü araç kullanmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye atmak' ile 'karayolları trafik yönetmeliği ve okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde uymamak' suçlarından 3 bin 16 lira para cezası uygulandı.

Edirne'de öğrencileri taşıyan servis şoförü alkollü çıktı

ÖĞRENCİLERİ, OKULA POLİS BIRAKTI

Öğrenciler ise derse geç kalmamaları için yetki belgesi bulunan bir polis memurunun kullandığı servis minibüsüyle Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu'na bırakıldı. Minibüs daha sonra trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.

Edirne'de öğrencileri taşıyan servis şoförü alkollü çıktı

9 ÖĞRENCİ SERVİS ŞOFÖRÜNE CEZA

Denetimlerde ayrıca 11 öğrenci servis aracı ile sürücülerinin sorgulaması yapıldı.

3 sürücüye fazla koltuk bulundurmaktan, 3 sürücüye yangın tüpü bulundurmamaktan, 3 sürücüye ise 'karayolları trafik yönetmeliği ve okul servis araçları hizmet yönetmeliğine uymamak' suçundan ceza kesildi.

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