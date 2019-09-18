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Edirne'de ölmek üzere olan balıkları itfaiye kurtardı

Tarımsal sulamada kullanılan kanaldaki su miktarı azalınca yüzlerce balık, ölümle karşı karşıya geldi.

DHA | 18.09.2019 - 16:58..
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Çeltik hasadı yapılan Edirne’de, tarımsal sulama yapılan kanallardaki su miktarlarında düşüş yaşanıyor.

BALIKLAR OKSİJENSİZ KALDI

Merkeze bağlı İstasyon Mahallesi’ndeki kanalın terfi havuzunda da su bitme noktasına geldi. Kanalda bulunan yüzlerce balık, oksijensiz kaldı.

BAZI BALIKLAR CANLANDI

Vatandaşların can çekişen balıkları görüp yardım istemesi üzerine itfaiye ekipleri, kanala 3 ton su aktardı. Yaklaşık 15 dakika süren işlemin ardından bazı balıkların canlandığı görüldü.

Vatandaşlar, benzer durumun bölgedeki çok sayıda kanalda yaşandığını söyledi.

Edirne'de ölmek üzere olan balıkları itfaiye kurtardı

Edirne'de ölmek üzere olan balıkları itfaiye kurtardı

Edirne'de ölmek üzere olan balıkları itfaiye kurtardı

Edirne'de ölmek üzere olan balıkları itfaiye kurtardı

Edirne'de ölmek üzere olan balıkları itfaiye kurtardı

Edirne'de ölmek üzere olan balıkları itfaiye kurtardı

Edirne'de ölmek üzere olan balıkları itfaiye kurtardı

Edirne'de ölmek üzere olan balıkları itfaiye kurtardı

Edirne'de ölmek üzere olan balıkları itfaiye kurtardı

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