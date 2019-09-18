Edirne'de ölmek üzere olan balıkları itfaiye kurtardı

Çeltik hasadı yapılan Edirne’de, tarımsal sulama yapılan kanallardaki su miktarlarında düşüş yaşanıyor.
BALIKLAR OKSİJENSİZ KALDI
Merkeze bağlı İstasyon Mahallesi’ndeki kanalın terfi havuzunda da su bitme noktasına geldi. Kanalda bulunan yüzlerce balık, oksijensiz kaldı.
BAZI BALIKLAR CANLANDI
Vatandaşların can çekişen balıkları görüp yardım istemesi üzerine itfaiye ekipleri, kanala 3 ton su aktardı. Yaklaşık 15 dakika süren işlemin ardından bazı balıkların canlandığı görüldü.
Vatandaşlar, benzer durumun bölgedeki çok sayıda kanalda yaşandığını söyledi.