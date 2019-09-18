Edirne'de ölmek üzere olan balıkları itfaiye kurtardı

Kendi kendini çözebilen rubik küp

1 Nikah töreni için huzurevini seçtiler Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Jandarma Astsubay Fazlı Öztürk ile bir bankada çalışan Melek Şahin, nikah törenlerini huzurevinde gerçekleştirdi.

2 Galatasaray'dan Ali Koç'a Fatih Terim cevabı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim ile ilgili sarf ettiği sözler sonrası Galatasaray Kulübü, resmi Twitter hesabından 66 yaşındaki teknik adamın kazandığı kupaları paylaştı.

3 Şanlıurfa'da 1 PKK'lı terörist yakalandı Suruç ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'lı 1 terörist, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

4 Yaşaması zor görünen ikizler hayata tutundu İngiltere'de, annelerinin karnındayken çok ağır bir ameliyat geçiren ikiz kardeşlere doktor yaşama şansı vermedi, ancak onlar direndi. O ikizler, şimdilerde sosyal medya fenomeni...

5 Rumlar müzakerede Doğu Akdeniz'i bahane ediyor Türk tarafının Kapalı Maraş'ın adımından rahatsızlığını dile getiren Rum lider, müzakereler için şart koştu.

6 Kendi kendini çözebilen rubik küp geliştirildi Hiçbir temas olmadan, yalnızca hareket ederek kendi kendini çözebilen yeni bir rübik küp yapıldı.