Edirne'de otomobil duvara çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçe girişinde Oğuz Kılıç yönetimindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki duvara çarptı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobildeki aynı aileden Bensu Kılıç (1), Simge Kılıç (35) ve Ayfer Kılıç'ın (60) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Oğuz Kılıç ile Abdullah Kılıç (65) ve Belinay Kılıç (7) ise sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILARIN HASTANEDEKİ TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Belinay Kılıç, ilk müdahalesinin ardından Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken, sürücü Oğuz Kılıç'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

DENİZ DÖNÜŞÜ KAZA YAPTILAR

Araçta bulunan Kılıç Ailesi'nin, Saros Körfezi kıyısında günübirlik denize gittikleri ve kazanın da evlerine dönüş yolunda meydana geldiği ortaya çıktı. Hastanede tedavisi süren araç sürücüsü Oğuz Kılıç'ın Kredi Yurtlar Kurumu'nda kaloriferci, ölen eşinin de aynı kurumda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.