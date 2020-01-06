Edirne'de rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı

Edirne'nin Enez ilçesinde bulunan ve 1900’lü yıllarda yapılan köy camisinin minaresi, şiddetli rüzgar nedeniyle karşısında bulunan bir evin üzerine yıkıldı.

EVİN MUTFAK KISMI ÇÖKTÜ

Evin mutfak kısmının tamamen çöktüğü olayda, caminin de bir kısmı zarar gördü. Evde ve caminin etrafında kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.





OKULUN ÇATISI UÇTU

İpsala ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu’nun çatısı da şiddetli rüzgar nedeniyle öğrenciler derste olduğu esnada uçtu.

Öğrenciler yoğun güvenlik önlemleriyle okuldan çıkartılırken, İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, okulun tatil edildiğini açıkladı.





AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ

Edirne şehir merkezinde de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Sarıbayır mevkisinde ise bir ağaç yola devrildi.

Kısa süre trafiğe kapatılan yol, belediye ekipleri tarafından ağacın yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

RÜZGAR BACA YANGINLARINA DA NEDEN OLDU

Şiddetli rüzgar sonrası baca yangınlarının da meydana geldiği öğrenildi. Talatpaşa Mahallesi’nde de bir evin bacasının tutuştuğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.