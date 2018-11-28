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Edirne'de sağanak hayatı felç etti

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokakları göle çevirdi.

DHA | 28.11.2018 - 03:38..
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Edirne, bu gece Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kentte akşam saatlerinde aniden başlayan ve giderek şiddetini artıran sağanak, bazı cadde ve sokakları göle çevirdi.

Edirne'de sağanak hayatı felç etti

Edirne'de sağanak hayatı felç etti

6 CADDE TRAFİĞE KAPANDI

Aşırı yağışa trafikte yakalanan sürücülerin ise araçlarıyla ilerlemekte zorlandığı görülürken, Edirne Belediyesi ekipleri İlhami Ertem, Sadık Ahmet ve İstasyon Caddesi'nin de aralarında olduğu 6 caddeyi aşırı su birikmesi nedeniyle trafiğe kapattı.

Edirne'de sağanak hayatı felç etti

İTFAİYE, BASKINLARA KARŞI ÖNLEM ALDI

İtfaiye ekipleri ise kapalı caddelerde denetim yaparak, su baskınlarına karşı önlemler aldı.

Edirne'de sağanak hayatı felç etti

6 SAATTE METREKAREYE 35 KİLO

Meteoroloji yetkililerinin bildirdiği verilerine göre, kente 6 saatte metrekareye 35 kilogram yağış düştü.

Edirne'de sağanak hayatı felç etti

CUMA GÜNÜ KAR GELİYOR

Yetkililer, şiddetli yağışın yarın da devam edeceğini, Cuma günü ise hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düşmesiyle yağmurun kara dönüşeceğini bildirdi.

Edirne'de sağanak hayatı felç etti

Edirne'de sağanak hayatı felç etti

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