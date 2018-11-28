Edirne, bu gece Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kentte akşam saatlerinde aniden başlayan ve giderek şiddetini artıran sağanak, bazı cadde ve sokakları göle çevirdi.

Edirne'de sağanak hayatı felç etti

6 CADDE TRAFİĞE KAPANDI

Aşırı yağışa trafikte yakalanan sürücülerin ise araçlarıyla ilerlemekte zorlandığı görülürken, Edirne Belediyesi ekipleri İlhami Ertem, Sadık Ahmet ve İstasyon Caddesi'nin de aralarında olduğu 6 caddeyi aşırı su birikmesi nedeniyle trafiğe kapattı.

İTFAİYE, BASKINLARA KARŞI ÖNLEM ALDI

İtfaiye ekipleri ise kapalı caddelerde denetim yaparak, su baskınlarına karşı önlemler aldı.

6 SAATTE METREKAREYE 35 KİLO

Meteoroloji yetkililerinin bildirdiği verilerine göre, kente 6 saatte metrekareye 35 kilogram yağış düştü.

CUMA GÜNÜ KAR GELİYOR

Yetkililer, şiddetli yağışın yarın da devam edeceğini, Cuma günü ise hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düşmesiyle yağmurun kara dönüşeceğini bildirdi.