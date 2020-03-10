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Edirne'de servis şoförü ikinci kez alkollü yakalandı

Alkollü araç kullanmaktan ikinci kez yakalanan öğrenci servisi şoförünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, 1827 lira da para cezası uygulandı.

DHA | 10.03.2020 - 13:15..
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde, şehir içinde öğrenci taşımacılığı yapan minibüsler ile servis araçlarını denetledi.

İKİNCİ KEZ ALKOLLÜ YAKALANDI

Denetlemeler sırasında içinde 15 anaokulu öğrenicisi taşıyan Y.O. yönetimindeki aracı durduran trafik polisleri, yapılan alkol muayenesinde servis sürücüsünün 1.45 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Öte yandan, Y.O.'nun 2018 yılında da alkollü yakalandığı ve 1453 lira para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu tespit edildi.

Servis şoförü, ikinci kez alkollü yakalandı

EHLİYETİNE 2 YIL EL KONULDU

Y.O.'nun ehliyetine, daha önce de alkollü araç kullandığı için 2 yıl süreyle el konulurken, 'alkollü araç kullanmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye atmak', 'karayolları trafik yönetmeliği ve okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde uymamak' ile 'muayenesiz araç kullanmak' suçlarından 1827 lira para cezası uygulandı.

Edirne'de servis şoförü ikinci kez alkollü yakalandı

Edirne'de servis şoförü ikinci kez alkollü yakalandı

Edirne'de servis şoförü ikinci kez alkollü yakalandı

Edirne'de servis şoförü ikinci kez alkollü yakalandı

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