Edirne'de sığınmacılara sert müdahale

Sığınmacıların, Edirne Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişlerinin 13'üncü gününe girildi.

Yunanistan sınır birlikleri, bekleyişlerini sürdüren sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale ediyor ve gaz fişeklerini direkt sığınmacıları hedef alarak atıyor.

3 SIĞINMACI YARALANDI

Bu arada sığınmacılar, Kastanies Sınır Kapısı'nda Yunanistan tarafından jiletli tel ve sivri demirlerle oluşturulan barikatı zincirle aşmaya çalıştı. Müdahale sırasında vücutlarına gaz kapsülleri isabet eden 3 sığınmacı yaralandı.

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SAĞLIK EKİPLERİ İMDADINA YETİŞTİ

Yaralılara Edirne Sağlık Müdürlüğünce kurulan sahra çadırında müdahale edildi. Gazdan etkilenen, aralarında çocukların da olduğu diğer sığınmacılara da sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

ÇADIRDA BEKLEYENLER DE GAZDAN ETKİLENDİ

Öte yandan, tampon bölgenin yakınındaki ağaçlık alanda çadırlarda bekleyen aileler de gazdan etkilendi.