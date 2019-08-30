Edirne'de tefeci operasyonu: 2 tutuklama

Edirne Keşan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı kişilere faizle borç para verip senet imzalattıkları, ardından bu kişilerden zorla para aldıkları ve vermediği için R.Y'nin kolunu kırdıkları belirtilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

İlçe Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda T.K. ve M.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 12 boş senet, 57 bin 500 liralık senet ve iki cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Olayla ilgili G.B'nin de arandığı bildirildi.