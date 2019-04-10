Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen operasyon kapsamında Edirne-Enez-Karaincirli köyü sahil yolunda 2 araç durdurularak, C.Ü. ve E.K. isimli iki şüpheli yakalandı.
1 TON 300 KİLOGRAM SKUNK
Araçların yakalandığı bölgeye yakın arazide yapılan araştırmada, toplam 115 paket içerisinde 1 ton 300 kilogram skunk uyuşturucu madde ile 48 adet plastik bidon içerisinde toplam 2 bin 400 litre benzin olduğu değerlendirilen akaryakıt ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere ve araçlara el konulurken 2 şüpheli şahsın, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile gözaltına alındığı bildirildi.
Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı VİDEO