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Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edirne'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 115 paket içerisinde 1 ton 300 kilogram skunk maddesi ve 48 adet bidonda 2 bin 400 litre benzin ele geçirildi.

İHA | 10.04.2019 - 14:51..
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen operasyon kapsamında Edirne-Enez-Karaincirli köyü sahil yolunda 2 araç durdurularak, C.Ü. ve E.K. isimli iki şüpheli yakalandı.

1 TON 300 KİLOGRAM SKUNK

Araçların yakalandığı bölgeye yakın arazide yapılan araştırmada, toplam 115 paket içerisinde 1 ton 300 kilogram skunk uyuşturucu madde ile 48 adet plastik bidon içerisinde toplam 2 bin 400 litre benzin olduğu değerlendirilen akaryakıt ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere ve araçlara el konulurken 2 şüpheli şahsın, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile gözaltına alındığı bildirildi.

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı VİDEO


Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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