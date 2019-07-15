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Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda binlerce liralık uyuştucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 16 zanlıdan 8'i tutuklandı.

AA | 15.07.2019 - 17:24..
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Edirne, Keşan ilçesi ve İstanbul'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan biri cezaevi firarisi 16 zanlıdan 8'i tutuklandı.

16 ZANLIDAN 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda tespit edilen şüphelilerin yakalanması için özel harekat polisinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeğinin katılımıyla adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen  biri cezaevi firarisi 16 zanlı yakalandı.

Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama VİDEO

BİNLERCE LİRALIK UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde 9 kilogram sentetik uyuşturucu, 16 bin uyuşturucu hap, 500 gram eroin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 150 bin lira ele geçirildi.

Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Cezaevi firarisi olduğu belirlenen Ş.K. adliyeye sevk sonrası cezaevine gönderildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D, Y.D, H.E, K.A, M.U, T.T, Y.U. tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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