taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5587
Euro
6.178
Altın
1442.63
Borsa
99679.44
Gram Altın
257.998

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Keşan ilçesinde, özel harekat polislerinin de desteğiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'u, tutuklandı.

DHA | 02.08.2019 - 21:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 19 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde, narkotik köpekleri 'Zeus' ve 'Ilgar'ın da katılımıyla yapılan aramalarda ise 120,29 gram bonzai, 3,65 gram skunk, 1,54 gram gelen kenevir tohumu, 1 ezilmiş uyuşturucu hap tozu, 'şaşal' tabir edilen düzenekler, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 8 av fişeği, 1 kurusıkı tabanca mermisi, paketlemekte kullanılan 48 kağıt ve 90 kilit poşet ele geçirildi.Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

9 KİŞİ ADLİYEDE

Emniyette ifadeleri alınan 2 kişi, serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 17 şüpheliden 9'u ise adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8 şüphelinin de yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Balıkesir’de yolcu otobüsü alev aldı: 5 ölü

Balıkesir’de yolcu otobüsü alev aldı: 5 ölü

203
Sıla'nın villasına jandarma geldi

Sıla'nın villasına jandarma geldi

95
Binali Yıldırım Erzincan'da

Binali Yıldırım Erzincan'da

277
TBMM Başkanı, vekillerin harcamalarını anlattı

TBMM Başkanı, vekillerin harcamalarını anlattı

981
Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

184
Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin, Osmanlı merakı

Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin, Osmanlı merakı

127
300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

132
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir