Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
19 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 19 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde, narkotik köpekleri 'Zeus' ve 'Ilgar'ın da katılımıyla yapılan aramalarda ise 120,29 gram bonzai, 3,65 gram skunk, 1,54 gram gelen kenevir tohumu, 1 ezilmiş uyuşturucu hap tozu, 'şaşal' tabir edilen düzenekler, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 8 av fişeği, 1 kurusıkı tabanca mermisi, paketlemekte kullanılan 48 kağıt ve 90 kilit poşet ele geçirildi.
9 KİŞİ ADLİYEDE
Emniyette ifadeleri alınan 2 kişi, serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 17 şüpheliden 9'u ise adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8 şüphelinin de yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.