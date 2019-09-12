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Edirne'deki bir okulda Atatürk büstü yerde görüldü

Keşan'da kullanılmayan okul binasının bahçesinde yerde bulunan Atatürk büstüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce soruşturma ve inceleme başlatıldı.

DHA | 12.09.2019 - 16:44..
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Edirne'nin Keşan ilçesi Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi'ndeki kullanılmayan okul binasının bahçesinde, yerde Atatürk büstünü görenler, yetkililere haber verdi.

Büstün yerdeki fotoğrafları, paylaşıldığı sosyal medyada da tepki çekti.

Edirne'deki bir okulda Atatürk büstü yerde görüldü

NASIL DÜŞTÜĞÜ BİLİNMİYOR

Olayın yerel gazetelerde de haber olarak yer almasıyla Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okula gidip, bahçeden Atatürk büstünü aldı. Onarılan Atatürk büstü, tekrar kaidesine konuldu. Atatürk büstünün kendiliğinden mi düştüğü yoksa kasten mi yere atıldığının belirlenmesi için Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce soruşturma ve inceleme başlatıldı.

Edirne'deki bir okulda Atatürk büstü yerde görüldü

SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

Keşan Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Daha önceden Sağlık Meslek ve İmam Hatip lisesi olarak kullanılan binanın önünde bulunan Atatürk büstü hakkında çıkan haberle ilgili olarak, 11.09.2019 günü İlçe Emniyet Müdürlüğümüze konu intikal etmesi üzerine, konunun araştırılması için Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce kapsamlı olarak soruşturma ve inceleme işlemlerine başlanmıştır. Soruşturma sonucuna göre hareket edilecektir." denildi.

Edirne'deki bir okulda Atatürk büstü yerde görüldü

Edirne'deki bir okulda Atatürk büstü yerde görüldü

Edirne'deki bir okulda Atatürk büstü yerde görüldü

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