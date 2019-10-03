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Edirne'deki huzurevinde bardak tartışması: 2 yaralı

Huzurevinde su bardağı için kavga eden iki kişi, hastanelik oldu.

DHA | 03.10.2019 - 15:10..
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Edirne'de huzurevinde yaşayan Ömer Üstün (81) ve Ali Okyay (73), su bardağı için tartışıp kavgaya tutuştu.

İKİLİ HASTANEYE KALDIRILDI

Görevliler tarafından güçlükle de olsa sakinleştirilen ikili, ambulansla Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ufak sıyrıkları olan yaşlı adamların, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Edirne'deki huzurevinde bardak tartışması: 2 yaralı

"BÜYÜTÜLECEK BİR DURUM YOK"

Ömer Üstün, kendisinin suçu olmadığını iddia ederek, Ali Okyay’ın su bardağı yüzünden kendisine saldırdığını öne sürdü. Yüzünden darbe alan Ali Okyay ise büyütülecek bir durum bulunmadığını ifade ederek, üzgün olduğunu söyledi.

Birbirlerinden şikayetçi olmayan Üstün ile Okyay, tedavilerinin ardından huzurevine geri götürüldü.

Huzurevinde 'bardak' kavgası VİDEO


Edirne'deki huzurevinde bardak tartışması: 2 yaralı

Edirne'deki huzurevinde bardak tartışması: 2 yaralı

Edirne'deki huzurevinde bardak tartışması: 2 yaralı

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