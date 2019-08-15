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Edirne'deki kahvenin tuvaletinde kumar makinesi çıktı

Edirne'de, ruhsatsız işletildiği belirlenen kahvede polis ekiplerince yapılan aramada; tuvalete konulan, yurda sokulması ve imalatı yasak olan kumar makinesi ele geçirildi.

DHA | 15.08.2019 - 11:25..
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Edirne Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerinde bulunan ve H.D. tarafından ruhsatsız işletildiği tespit edilen kahvede arama yaptı.

399 ADET 1 TL'YE EL KONULDU

Aramada, kahvenin tuvaletinde, klozetin üzerine konulmuş, yurda sokulması ve imalatı yasak olan kumar makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili H.D. gözaltına alınırken, kumar makinesi ve içinde bulunan 399 adet 1 liralık madeni paraya el koyuldu.

H.D., hakkında adli işlem yapılarak, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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