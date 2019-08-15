Edirne'deki kahvenin tuvaletinde kumar makinesi çıktı

Edirne Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerinde bulunan ve H.D. tarafından ruhsatsız işletildiği tespit edilen kahvede arama yaptı.

399 ADET 1 TL'YE EL KONULDU

Aramada, kahvenin tuvaletinde, klozetin üzerine konulmuş, yurda sokulması ve imalatı yasak olan kumar makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili H.D. gözaltına alınırken, kumar makinesi ve içinde bulunan 399 adet 1 liralık madeni paraya el koyuldu.

H.D., hakkında adli işlem yapılarak, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.