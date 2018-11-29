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Edirne'deki selin tanığı: Büyük bir sesle uyandık

Edirne'deki selde evi yıkılan Mehmet İsen, "Büyük bir sesle uyandık, her taraftan su akıyordu, eve su giriyordu. Sabah da evin duvarları yıkıldı zaten." dedi.

AA | 29.11.2018 - 09:18..
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Edirne Valiliği kentte dün başlayan ve bugün devam eden yoğun yağış nedeniyle oluşan su baskınlarından 126 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün akşam 18.00'den bu yana devam eden yoğun yağışın Edirne merkez ile İskenderköy, Sazlıdere, Hıdırağa, Geçkinli, Oğulpaşa köylerinde etkili olduğu belirtildi.

Edirne'deki selin tanığı: Büyük bir sesle uyandık

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Metrekareye 128,5 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yağış, derelerin taşmasına ve su baskınlarına neden olmuştur. Yerel imkanlarla müdahalenin ardından AFAD Başkanlığından ekip takviyesi istenmiştir. Tekirdağ'dan 5 kişi,1 araç, Kırklareli'nden 6 kişi, 2 araç, 1 bot, Sakarya'dan 6 kişi, 2 araç, 1 bot ve İstanbul'dan 5 kişi, 1 bot Edirne'ye intikal etti. Öte yandan AFAD'dan talep edilen 2 helikopter ise hava muhalefeti nedeniyle kente ulaşamadı. Küçük ve büyükbaş hayvanlar ile sahipsiz sokak hayvanları da güvenli alana alındı. Oğulpaşa köyünde mahsur kalan vatandaş ihbarına ekipler müdahale etti. Arama çalışmaları sonucunda 78 yaşındaki Veysel Eren ölü olarak bulundu."

Edirne'deki selin tanığı: Büyük bir sesle uyandık

AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, İtfaiye, İl Özel İdaresi, askeri araçlar ve DSİ ekiplerinin kurtarma çalışmaları gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Toplamda 35 ekip, 124 personel ve 37 araç ve iş makinesi ile 79 olaya müdahalede edilerek 126 vatandaşımızı ve 7 araç güvenli bölgeye sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"HER TARAFTAN SU AKIYORDU"

Edirne'de sağanak nedeniyle oluşan sel sularının çekilmesiyle ev ve iş yeri zarar gören vatandaşlar temizlik çalışmalarına başladı.Edirne'deki selin tanığı: Büyük bir sesle uyandık

Şiddetli yağış en fazla Oğulpaşa köyünü olumsuz etkiledi. Köyde sel sularına kapılan 78 yaşındaki Veysel Eren hayatını kaybederken, çok sayıda evde maddi hasar oluştu. Bazı evler sel sularına dayanamayarak yıkıldı.

Sel sularında sürüklenen otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Çok sayıda küçük ve büyükbaş hayan telef oldu.

Evlerini su basan vatandaşlar selden kurtardıkları eşyalarını komşularının evine taşıdı. Selden kurtarılan hayvanlar güvenli yerlere götürüldü.

Edirne'deki selin tanığı: Büyük bir sesle uyandık

Su baskınında evi yıkılan Mehmet İsen sabaha karşı büyük bir sesle uyandıklarını ve çok korktuklarını belirtti.

Sel sularının evinin duvarını yıktığını ifade eden İsen "Büyük bir sesle uyandık, her taraftan su akıyordu, eve su giriyordu. Sabah da evin duvarları yıkıldı zaten. Evdeki eşyalarım kullanılamaz hale geldi. Üç adet büyükbaş hayvan telef oldu. Ne diyeceğimi bilemiyorum." şeklinde konuştu.

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