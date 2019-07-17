Edirne Belediyesi kent merkezinde mülkiyeti belediyeye ait 11 umumi tuvaletin yenileme çalışması kapsamında sözleşmesi biten kiracılarla sözleşme yenilemedi.

MEMURDAN İZİN ALDILAR

Belediyeye ecrimisil ödeyerek İlhan Koman Parkı girişindeki tuvaleti bir süre daha işleten Recep Yanık, alınan tahliye kararı sonrası tuvaleti kapatarak anahtarları belediye yetkililerine teslim etti.



Tahliye esnasında tuvaleti kullanmak isteyen vatandaşlar memurlardan izin alarak tuvalete girdi.



İşletmeci Recep Yanık, gazetecilere yaptığı açıklamada, umumi tuvaleti 25 yıldır işlettiğini söyledi.

Edirne'deki umumi tuvaletler kapatıldı VİDEO





"BAŞKAN VEKİLİNİN İMZASIYLA BENİ BURADAN ATIYORLAR"

Sözleşmesi biten belediyeye ait işletmelerden şuana kadar tahliye kararının kendisine uygulandığını ifade eden Yanık, "Sözleşmemiz yenilenmedi. Bir yıl boyunca aylık 2 bin 100 lira ecrimisil kira ödedim. Her giren insana fiş kesiyorum. Bana yapılan büyük bir haksızlıktır. Vatandaşlar ve çevre esnafından imza toplayarak Valiliğe başvurduk. Dilekçemizi de verdik. Gereği ne olur bilemiyoruz. Ben burasını encümen kararıyla almıştım. Başkan Vekilinin imzasıyla beni buradan atıyorlar. Beni buradan encümen kararıyla tebliğ edip çıkarsaydılar bir şey demezdim. Benim başka bir gelirim yok. Ne yaparım bilemiyorum." diye konuştu.



Edirne Belediyesi avukatı Vildan Akdemir de alınan karar gereği tahliyenin İl İdare Kurulu'nca yapıldığını ifade etti.



Akdemir, yasa gereği tahliyenin yapıldığını aktaran Akdemir, tüm tuvaletlerde uygulanacak revizyon kapsamında sözleşmelerin yenilenmediğini ve tahliyenin bu kapsamda olduğunu kaydetti.



Tahliye işlemi sırasında emniyet ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.