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Edirne’den Kırklareli’ye gelen 487 göçmen karantinada

Edirne'den gelen 487 göçmenin, Kırklareli'nin Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde karantina altına alındığı duyuruldu.

İHA | 28.03.2020 - 06:59..
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Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Çin’in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüs (Covid-19) salgınında ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için başvurulan birçok tedbire ilave olarak, Edirne ilinden gelen 487 düzensiz göçmen, ilimiz Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’nde karantina altına alınmıştır” denildi.

14 GÜN GÖZETİM ALTINDALAR

Açıklamanın devamında “Karantina uygulaması yapılan Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’nde görev alan tüm personelimizin 27 Mart 2020 Cuma günü saat 17.00 itibariyle ikametlerine gitmeleri yasaklanmıştır. Ailelerinin, kendilerinin ve toplumumuzun sağlığı açısından görevlilerimiz 14 gün süre ile kendilerine ayrılan misafirhanelerde misafir edilecektir” ifadelerine yer verildi.

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