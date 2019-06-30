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Edirneli, Balkan Folklor Festivali'yle eğlendi

Yunanistan ve Bulgaristan'dan çok sayıda turistin geldiği Edirne'de, festivaller düzenleniyor.

DHA | 30.06.2019 - 19:23..
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Edirne'de, Balkan Folklor Festivali-Etnoritim 2019 başladı.

Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen festivalin açılış programına, Bulgaristan'ın 9 kentinden gelen 29 folklor ekibi katıldı.

Çok sayıda Edirnelinin izlediği açılış programında katılımcıları selamlayan Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'nin her gün yenilenerek, kültür ve sanat festivallerinde çeşitliliğini artırdığını söyledi.

Edirneli, Balkan Folklor Festivali'yle eğlendi

"GELEN TURİST 5,5 MİLYONA ULAŞTI"

Edirne'nin İstanbul ve Antalya'dan sonra en çok turist çeken 3'üncü şehir olduğunu belirten Gürkan, "2018 yılında Edirne'ye gelen yerli ve yabancı turist sayısı 5,5 milyona ulaştı. Bu, tüm zamanların en büyük sayısı. Diğer taraftan 2019 yılında, en çok yabancı turistin giriş yaptığı, İstanbul ve Antalya'dan sonra üçüncü şehir Edirne. 2019'un ilk 5 ayında yani Mayıs sonu itibariyle Edirne'ye, sadece Bulgarları sayarsak 972 bin Bulgar ziyaretçimiz geldi. Bu bağlamda Bulgaristan, Yunanistan ve diğer komşu ülkelerimizle sürdürdüğümüz kültür, sanat ve ekonomik ilişkileri daha da artırarak sürdürme kararlılığındayız. Tekrar 2 gün boyunca şehrimize konuk edeceğimiz tüm ekiplerimize şehrimize hoş geldiniz diyoruz ve bütün Edirneliler'e de bol eğlenceler diyoruz." dedi.

Edirneli, Balkan Folklor Festivali'yle eğlendi

Festivalin açılış programında, ilk olarak Edirne Belediyesi Folklor ekibi bir gösteri sergiledi. Programın devamında Bulgaristan'dan gelen ekipler gösterilerini sunarken, festival yarın sona erecek.

Edirneli, Balkan Folklor Festivali'yle eğlendi

Edirneli, Balkan Folklor Festivali'yle eğlendi

Edirneli, Balkan Folklor Festivali'yle eğlendi

Edirneli, Balkan Folklor Festivali'yle eğlendi

Edirneli, Balkan Folklor Festivali'yle eğlendi

Edirneli, Balkan Folklor Festivali'yle eğlendi

Edirneli, Balkan Folklor Festivali'yle eğlendi

Edirneli, Balkan Folklor Festivali'yle eğlendi

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