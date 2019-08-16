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Edirneli çift hastane odasında evlendi

Edirne'de bir çiftin nikah töreni, damadın trafik kazası geçirmesi nedeniyle hastane odasında yapıldı.

AA | 16.08.2019 - 15:53..
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Edirne'de yaşayan inşaat işçisi Mehmet Nuri Baran (26) ile Hüsnegül Yıldız (26) hayatlarını birleştirmeye karar verdi, nikah tarihi aldı.

TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Damat Mehmet Nuri Baran, trafik kazası geçirdi ve yaralı olarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşan nikah günü nedeniyle aile, durumu Edirne Belediyesine bildirdi.

Edirneli çift hastane odasında evlendi

DOKTOR ŞAHİT OLDU

Nikahın hastanede kıyılmasına karar verildi. Belediyenin nikah memuru Emel Önaldı, hastane odasında çiftin nikahını, yakınları ve hastanede görevli bir doktorun da şahitliğinde kıydı.

Nikahları damadın tedavi gördüğü hastanede kıyıldı İZLE

"SÖZ VERDİM, SÖZÜMÜ TUTTUM"

Mehmet Nuri Baran, nikah tarihine yakın trafik kazası geçirdiğini söyledi. Söz verdiği tarihte nikahı kıymak için nikah töreninin hastane gerçekleştiğini ifade eden Baran, "Nikah öncesi talihsiz bir kaza geçirdim ama tarihi ertelemek istemedik. Söz verdim, sözümü tuttum. Hastanede nikahımızı kıydık. Kazada bacağım kırıldı, tedavi oluyorum. Doktoruma ve hastane yönetimine teşekkür ederiz." diye konuştu.

Edirneli çift hastane odasında evlendi

Edirneli çift hastane odasında evlendi

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