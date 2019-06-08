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Edirne'ye giden tatilcilerin ilk tercihi ciğer oldu

Ramazan Bayramı'nde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Edirne'de, 3 günde 3 ton ciğer satıldı.

DHA | 08.06.2019 - 13:46..
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Ramazan Bayramı'nda turistleri kendine çeken Edirne'de tarihi ve turistik yerler ziyaret edilirken, gastronomi turizminin önemli öğelerinden tava ciğeri ve Edirne köftesine tatilciler yoğun ilgi gösterdi.

Ünü ülke sınırlarını aşan meşhur tava ciğer yemek için başta İstanbul olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinden Edirne'ye gelen misafirler uzun kuyruklar oluşturdu. Tatil boyunca ciğerci esnafı müşterilere yetişmek için yoğun mesai harcadı.Edirne'ye giden tatilcilerin ilk tercihi ciğer oldu

"3 TONA YAKIN CİĞER TÜKETİLDİ"

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Edirne'nin Ramazan Bayramı'nda tatilcilerin en çok uğradığı yerlerden birisi olduğunu söyledi. Kültür ve  turizm kenti Edirne'de misafirlerin ciğer yemeden gitmediğini ifade eden Dinar, "Akın akın insanlar geliyor, belki yüzbinler geliyor, sayamıyoruz. Otoparklarda, otellerde yer yok, caddelerde gezecek yer kalmadı, herkes Edirne'ye akın etmiş durumda. Biz de ciğerlerimizi pişiriyoruz. Herhalde bugüne kadar Edirne'de bayram boyunca 3 tona yakın ciğeri insanların midesine indirdik. Buna ciğer turizmi diyebiliriz çünkü artık gastronomi günümüzde çok önemli" dedi.

Edirne'nin en eski ciğerci esnaflarından Kemal İmrak, bayram boyunca işlerinin çok iyi gittiğini belirterek, "Bayramda Edirne'ye İstanbul ve çevre illerden bayramda çok sayıda misafir geldi. Elimizden geldiği kadar hepsini ağırlamaya çalıştık. Gerçekten çok sayıda ciğer satıldı, işlerimiz iyiydi" diye konuştu.

Edirne'ye giden tatilcilerin ilk tercihi ciğer oldu VİDEO

Edirne'ye giden tatilcilerin ilk tercihi ciğer oldu

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Şehrin ciğerci esnaflarının yoğun olduğu  trafiğe kapalı Tahmis Meydanı'nda da uzun ciğer kuyrukları oluştu. Vatandaşlar yaklaşık 30 dakika boyunca kuyrukta ciğer yiyebilmek için bekledi. Bekleyenlerin çoğunluğunu ise Edirne dışından gelen vatandaşlar oluşturdu.

Ciğer yemek için İstanbul'dan gelen ve kuyrukta bekleyen Metin Gülyüzen, "İstanbul'dan geldik ciğer yemek için. Edirne'nin halkı da sıcak insanlar. Ciğer kuyruğunda bekliyoruz. Yaklaşık 20 dakikadır bekliyoruz. Ama sonunda buna değecek diye düşünüyorum" dedi.

İstanbul'dan gelen Ahmet Güler de özellikle ciğer yemek için Edirne'ye geldiklerini belirtti. Güler, "Ciğeri meşhur dediler geldik. Bayağı bir kuyruk var. Aşağı yukarı 25  dakikadır kuyrukta bekliyoruz. Özellikle ciğer yemek için bugün Edirne'ye geldik" şeklinde konuştu.

Bulgaristan'dan ciğer yemeye gelen Aysel Murat ise Edirne'ye her gelişinde ciğer yemeden dönmediğini söyledi. Murat, "Bulgaristan'dan ciğer yemek için geldik. Hep buraya gelip ciğer yemeden gitmiyoruz. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Edirne'de dananın ciğerinden yapılan tava ciğeri, ince ince kesilerek unlanıp kızgın yağ dolu tavada pişirilerek yanında kurutulmuş acı biber ile servis ediliyor. Bu lezzeti tatman için İstanbul ve çevre illerdeki tur şirketleri Edirne'ye ciğer yemek için gezi turu düzenliyor. Kentte her geçen gün ciğerci sayısı artıyor.Edirne'ye giden tatilcilerin ilk tercihi ciğer oldu

Edirne'ye giden tatilcilerin ilk tercihi ciğer oldu

Edirne'ye giden tatilcilerin ilk tercihi ciğer oldu

Edirne'ye giden tatilcilerin ilk tercihi ciğer oldu

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