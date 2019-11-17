Editörümüz Duygu Kutlu, canlandırdığı dizi karakterlerinin dışına çıkarak hepimizin kalbinde iz bırakan müzisyen Cem Karaca kılığında oldukça başarılı bir performans çizdi.

DUYGU, DİZİ DE ÇEKER TAKLİT DE YAPAR

Böylelikle izleyenlerini de daha fazla bekletmemiş olan Kutlu, YouTube hesabındaki paylaşımında “Evet dostlar yine uzun bir aradan sonra dizi parodileri değil de sanatçı taklitleri yapma kararı aldım.” dese de bizce o dizi de yapar taklit de…

Editörümüz Duygu, Cem Karaca’yı taklit etti ViDEO

CEM KARACA’YI SEVMEYEN VAR MI

Cem Karaca, yakın zamanda aramızdan ayrılsa da müzik tarihimizde hiç unutulmayacakların arasında yerine alan dev bir müzik adamı.

Onu diğerlerinden ayıran karakteristik özellikleri saymakla bitmez. Mimik, jest, saç, bıyık ve gözlükten ses tonuna kadar anımsatacak detayları bol biri. Ama onu daha önce bir kadın taklit etmiş miydi bilinmez.

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DUYGU’NUN FARKI, YAPTIĞI İŞİN İÇİNDE KENDİSİ İLE İLGİLİ İPUÇLARI VERMEK

Taklidi zorlamak… İşte Duygu’nun farkı da bu. Ve mutlaka ne taklit ederse etsin, aradan kendi sesini, kedisini, kolyesini göstererek, kamera hataları ile işe bile bile çapak bırakıyor.

Çünkü o aslında bize “Ben bu kişiyi ya da çalışmayı taklit ediyorum ama amacım onun basma kalıp bir kopyası olmak değil zaten bu aslına da haksızlık olur. Ben bu işin arkasında benim olduğumu da bilin.” demek istiyor gibi. Bu tavır aynı zamanda bize kendisini eleştirmek, yaptığı işle eğlenmek gibi de geliyor.

EMEĞİNE DİYECEK SÖZ YOK

Bu tavır Duygu’nun çalışmalarına özgünlük katıyor. Emeğine gelince her defasında olduğu gibi şimdi de şapka çıkartıyoruz. Fonlara, ses, efekt, makyaj, kostüm, montaj, halkla ilişkiler, sosyal medya ve tasarımın tamamını tek başına yapıyor olması işe tat katıyor.

Duygu’nun paylaşımı vesilesi ile tekrar kulaklarımızın pasını silerek Cem Karaca’yı andık.

Duygu’nun mesajında 2004 yılında kaybettiğimiz büyük usta Cem Karaca için dediği gibi biz de “Nurlar içinde yat Cem Karaca.” diyoruz.

CEM KARACA KİMDİR

Cem Karaca, tiyatrocu bir ailenin tek çocuğu olarak 5 Nisan 1945’te İstanbul'da dünyaya geldi ve tiyatro kulislerinde büyüdü. Ortaöğretimini Robert Kolej'de tamamlayan Karaca’yı müzikle ilk tanıştıran annesinin teyzesi Rosa Felegyan oldu.

Okul yıllarında, moda olan rock müziğine merak salan Karaca, dünya starlarının şarkılarını söyleyerek müzik serüvenine başladı.

Karaca, askerlik yıllarında tanıştığı Anadolu gerçeği ve ezgilerini rock müziğiyle harmanlaya karar verdi. 1967’de Mehmet Soyarslan, Tümay Yalçınkaya, Timur Fildişi ve Ahmet Tuzcuoğlu ile birlikte kurdukları Apaşlar grubu, Altın Mikrofon Yarışması’nda, sözlerin Erzurumlu Emrah'a ait, Karaca’nın bestelediği "Emrah" adlı parçayla ikinciliği kazandı.

Apaşlar, “Emrah”la elde etiği başarıyı, "Resimdeki Gözyaşları" ve "Bu Son Olsun" gibi günümüzde de hit olan parçalarla pekiştirdi.



Karaca, Apaşlar grubundan ayrıldıktan sonra sırasıyla Kardaşlar, Moğollar, Dervişan gibi gruplarla çalıştı. Bu sürede Türk halkını ve müziğini derinden etkileyen şarkılar üretti.

1978’da son grubu Edirdahan’la Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi ve rock opera albümü "Safinaz"ı yayınladı. Grup ilk ve tek albümlerinin ardından dağıldı. Almanya’ya yerleşen Karaca, uzun yıllardır süren müzik hayatının ilk solo albümü olan ve Nazım Hikmet şiirlerinden oluşan "Hasret"i yayınladı.



Karaca daha sonra tekrar Türkiye'ye döndükten sonra televizyon programları yapmaya başladı. 1997’de vizyona giren "Ağır Roman" filminde "Resimdeki Gözyaşları"nı tekrar kaydetti.

Cem Karaca 8 Şubat 2004 sabahı, solunum ve kalp yetmezliği sonucu geçirdiği kalp krizi yüzünden Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ölümünün ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda yapılan törenle babası ile aynı mezara defnedildi.

CEM KARACA - RESİMDEKİ GÖZYAŞLARI - TAKLİT-PARODİ