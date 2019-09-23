Editörümüz Duygu Kutlu'nun yaptığı parodiler devam ediyor

Video editörümüz Duygu Kutlu kabına sığamadı ve mesleğini başarı ile sürdürürken dizilerin parodisini yaparak kendine yeni bir alan daha açtı.

Tiyatroculuk eğitimi ile birlikte kabiliyetlerini geliştiren editörümüz kendi Youtube kanalı 'Duygu kutlu parodi' (Motherofmimic) denemelerine devam ediyor.

ŞARKICI TAKLİTLERİNDEN KOMPLE DİZİYE GEÇTİ

Dünyaca ünlü sanatçıları taklit ederken, kendi yaşamından enteresan kesitler de sunan Duygu, son alarak Kanal D’nin sevilen dizilerinin parodilerini yapmaya merak saldı. Bizce iyi de yaptı.

Diziyi hiç seyretmemiş editör arkadaşlarımız Duygu’nun hatırına parodileri izlerken önce o dizide “kim kimdir”i çözmeye çalıştı. Sonra karakterler kafalarında oluşunca da Duygu’nun canlandırdığı karakterleri izlemeye başladılar.

AFİLİ AŞK PARODİ - 2 İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KOLYENİN ESRARI ÇÖZÜLEMİYOR

Fakat kafalarda şu soru var. Duygu Kutlu kadın da olsa, erkek de olsa ve hatta çocuk da olsa kolyesini hiç çıkartmıyor. Bu bir işaret midir? Acaba kendisini diğerlerinden ayırmak için görsel bir imza mıdır bilemiyoruz.

'AFİLİ AŞK' PARODİSİNİN İKİNCİSİ YAYINDA

Şimdi editörümüz 'Afili Aşk' Parodisi’nin ikincisini çekmiş. Biz izledik ve oldukça beğendik.

DETAYLAR BİZİ BİZDEN ALIYOR

'Afili Aşk’taki Ayşe’nin ağzını kaydırarak konuşma detayı, Ayşe’nin yengesi Nazmiye’nin elinde tuttuğu çekirdeği yer gibi yapıp da dekora zarar vermemek için hiçbir bölümde yememesini, Ayşe’nin annesi Melahat’ın “sus oğlum sus” repliğinin kafamıza kazıyışının altını çizmek istiyoruz.

HER ŞEYİ TEK BAŞINA YAPIYOR

Biz Duygu’nun yaptığı işi seviyoruz. Çünkü onun gün içindeki hummalı çalışmasına ve yoğunluğuna birebir şahidiz. Tüm yorgunluğuna rağmen akşam evine gidip, yaptığı çalışma sonucu çıkardığı ürüne hayranız.

TEK KİŞİLİK DEV KADRO

Editörümüz kendi makyajını kendisi yapıyor, aksesuar ve giysilerini kendisi buluyor, senaryoyu kendi yazıyor, en önemlisi kendisi canlandırıyor, kendisi montajlıyor, jeneriği hazırlıyor, afişini düzenliyor, sosyal medyasını yönetiyor ve biz bu haberi yazarken gelip kontrol bile ediyor.

HAYRANLIĞI HAK EDEN VİDEO

Tüm bu çaba da hayranlığı hak ediyor. Son çalışmasını bahçıvan tipinden çıkarak, kendini göstererek noktalayan Duygu Kutlu’nun ve işine böylesine emek veren tüm gençlerin yol açık olsun...

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Youtube'a "Duygu Kutlu Parodi" dediğinizde karşınıza o çıkıyor.

Instagram hesabı ise @motherofmimic.

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