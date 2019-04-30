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Edremit Körfezi'nde deniz sezonu açıldı

Türkiye'nin önemli tatil merkezlerinden Kuzey Ege'de, bazı vatandaşlar denize girerek güneşlendi.

AA | 30.04.2019 - 17:17..
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Kuzey Ege'nin turizm merkezlerinden Edremit Körfezi'nde, deniz sezonunu açanlar denize girdi.

Edremit Körfezi'nde deniz sezonu açıldı

Hava sıcaklığının 24 dereceye kadar ulaşmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar, Edremit, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde güzel havayı denize girerek değerlendirdi.

Edremit Körfezi'nde deniz sezonu açıldı

GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR

Sarımsaklı, Cunda, Ören, Zeytinli, Akçay ve Altınoluk gibi iç turizmin önemli tatil merkezlerinde güneşli havanın tadını çıkaranlar, kendilerini Ege'nin serin sularına bırakarak denizin keyfini yaşarken, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.

Edremit Körfezi'nde deniz sezonu açıldı

Edremit Körfezi'nde deniz sezonu açıldı

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