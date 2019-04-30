Edremit Körfezi'nde deniz sezonu açıldı

Kuzey Ege'nin turizm merkezlerinden Edremit Körfezi'nde, deniz sezonunu açanlar denize girdi.

Hava sıcaklığının 24 dereceye kadar ulaşmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar, Edremit, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde güzel havayı denize girerek değerlendirdi.

GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR

Sarımsaklı, Cunda, Ören, Zeytinli, Akçay ve Altınoluk gibi iç turizmin önemli tatil merkezlerinde güneşli havanın tadını çıkaranlar, kendilerini Ege'nin serin sularına bırakarak denizin keyfini yaşarken, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.