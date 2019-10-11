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Edremit'te belediye binasında silahlı kavga: 2 gözaltı

Seyyar tezgahının yeri değiştirilen şahıs., belediye binasına gidip, Başkan Hasan Arslan'a bağırıp, çevresindekileri üzerlerine kezzap atmakla tehdit etti.

DHA | 11.10.2019 - 19:39..
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Balıkesir'de belediyeye bağlı zabıta ekiplerince seyyar tezgahının yeri değiştirilen Yakup Y., Belediye binasına geldi.

Belediye Başkanı CHP'li Hasan Arslan'ın makam odasının bulunduğu kata çıkan Yakup Y., bağırmaya başladı.

Sesler üzerine makamından çıkan Başkan Arslan, Yakup Y.'yi uyarıp, uzaklaşmasını istedi. Yakup Y., bağırmaya devam ederken, belediye çalışanları Başkan Arslan'ı tekrar makamına götürdü.

Edremit'te belediye binasında silahlı kavga: 2 gözaltı

KEZZAPLA TEHDİT ETTİ

Yakup Y., Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş'u ve Başkan Arslan'ın sekreterini üzerlerine kezzap atmakla tehdit etti.

Bu sırada binada olan O.V., Yakup Y.'yi hakaret etmemesi için uyardı. Konuşmak için Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş'un odasına giren O.V. ile Yakup Y. arasında kavga çıktı. Bu sırada O.V. belindeki tabancayı çekip, ateş etti. 2 kurşun duvara ve koltuğa saplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. O.V. ve Yakup Y. polis ekiplerince gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Edremit'te belediye binasında silahlı kavga: 2 gözaltı

Olay yeri inceleme ekibince belediyede çalışma yapılırken, koltuğa ve duvara saplanan 2 mermi bulundu. Belediyede yaralanan olmadığı öğrenilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

EDREMİT BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Edremit Belediyesinden yapılan yazılı basın açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:
"Bugün saat 15.25 sularında belediyemiz başkanlık katında iki grup arasında ilk başta sözlü olarak başlayan tartışma, daha sonra fiziki saldırıya dönüşmüş ve bu esnada kimliği Emniyet güçleri tarafından tespit edilen şahıs tarafından 2 el ateşli silah kullanılmış, arbede sonucu hiç kimse yaralanmamıştır. Yaşanılan arbede esnasında Belediye Başkanı Sayın Selman Hasan Arslan ve Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Elman başkanlık katında kendi odalarında iken, diğer Başkan Yardımcıları arbedenin yaşandığı kat içerisinde yer almamaktadır. Belediyemiz içerisinde hiçbir şekilde yaşanmasını istemediğimiz bu menfur olay sonrası gerekli hukuki işlemlerin yapıldığını ve takipçisi olunacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz."





Edremit'te belediye binasında silahlı kavga: 2 gözaltı

Edremit'te belediye binasında silahlı kavga: 2 gözaltı

Edremit'te belediye binasında silahlı kavga: 2 gözaltı

Edremit'te belediye binasında silahlı kavga: 2 gözaltı

Edremit'te belediye binasında silahlı kavga: 2 gözaltı

Edremit'te belediye binasında silahlı kavga: 2 gözaltı

Edremit'te belediye binasında silahlı kavga: 2 gözaltı

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