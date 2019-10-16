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Edremit'te kırmızı mercanlar korunacak

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında, su altı zenginliklerinden kırmızı mercanların korunması amacıyla 6 istasyonda tonoza bağlı yüzer şamandıra sistemi kurulacak.

AA | 16.10.2019 - 05:29..
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Edremit'te kırmızı mercanların korunması amacıyla uygulanan "Edremit Körfezi Saklı Hazineleri Kırmızı Mercanlar Projesi" kapsamında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde profesyonel dalış ekipleri tarafından kırmızı mercanların görüntülendiği belirtildi.

Edremit'te kırmızı mercanlar korunacak

TEHLİKE ALTINDAKİ MERCANLAR KORUNACAK

Edremit Körfezi, Ayvalık adaları ve çevresinde dağılım gösteren kırmızı mercanların biyoçeşitliliklerinin tespiti, korunması, sürdürülebilirliklerinin sağlanması hedefiyle uygulanan proje kapsamında çalışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, bölgedeki mercan türlerini tespit etmek, tehlike altındaki kırmızı mercanların güncel koordinatlarını belirlemek, belirli lokasyonlar için yüzer şamandıralar ile mercanları güvence altına almak adına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Agrida Turizm Derneğince ortaklaşa çalışmaların yürütüldüğü ifade edildi.

Edremit'te kırmızı mercanlar korunacak

6 İSTASYONDA YÜZER ŞAMANDIRA

Açıklamada, Edremit Körfezi ve Ayvalık'ın bu alandaki yerini korumak ve mercanların sürekliliğini sağlamak amacıyla 6 istasyonda tonoza bağlı yüzer şamandıra sistemi kurulacağı ve bu sayede şamandıraların koordinatları haritalara işlenerek mercanların koruma altına alınacağı kaydedildi.

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