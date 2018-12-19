Efsanenin kilit taşı Türkçede: Buz Ejderhası

Game of Thrones ile fırtınalar estiren George R. R. Martin ve muhteşem çizimleriyle Luis Royo, Buz Ejderhası’nda yan yana gelerek yeni bir efsaneye hayat veriyor! Buz Ejderhası, aslında 1996’da “Buz ve Ateşin Şarkısı” (Taht Oyunları) serisi okurla buluştuğunda bir başka anlam kazandı. Martin’i tüm dünyaya tanıtacak bir serinin ayak seslerini taşıyordu…

Ayrıca bu arşivlik eser, yakında beyazperdede izleyicisiyle de buluşacak…

(George R. R. Martin - Buz Ejderhası)

BUZ EJDERHASI

Adara, küçük ve cesur bir kızdı. Buz Ejderhasını ilk kez ne zaman gördüğünü hatırlamıyordu. Sanki Ejderha onun hayatında hep vardı, hep orada duruyordu. Diğer çocuklar soğuktan kaçarken, Adara karda onuyor, Buz Ejderhasını uzaktan izliyordu.

Ejderhaya ilk kez dokunabildiğinde 4 yaşındaydı. Onun geniş, soğuk sırtına ilk kez 5 yaşında bindi. Sonra sakin bir yaz günü, Adara 7 yaşındaydı, kuzeyden gelen Ateş Ejderhaları, Adara’nın yaşadığı çiftliğe saldırdı. Ve bu çiftliği sadece bir kış çocuğu ve onu seven bir Buz Ejderhası koruyabilirdi…

(George R. R. Martin)

KIŞ ÇOCUĞU ADLI İLK BÖLÜMDEN BİR ALINTI

ADARA mevsimlerden en çok kışı severdi çünkü dünya soğuduğunda buz ejderhası gelirdi. Soğuğu mu buz ejderhasının yoksa buz ejderhasını mı soğuğun getirdiğinden asla emin olamazdı.

Ondan iki yaş büyük ve doymak bilmez bir meraka sahip abisi Geoff’un aklını sıklıkla kurcalayan türden bir soruydu bu, ancak Adara böyle şeyleri umursamazdı. Soğuk, kar ve buz ejderhası tam vaktinde geldiği müddetçe Adara mutluydu.

Bunların ne zaman geleceğini de doğum gününden dolayı her zaman bilirdi. Adara bir kış çocuğuydu, herhangi birinin hatta komşu çiftlikte yaşayan ve hiç kimse doğmadan önce yaşanmış olayları dahi hatırlayan İhtiyar Laura’nın bile hatırladığı en kötü donda dünyaya gelmişti. İnsanlar hâlâ o dondan bahsederdi. Adara sık sık konuşanları duyardı.

Başka şeylerden de konuşurlardı. O korkunç donun sebep olduğu soğuğun, Adara’nın babasının yaktığı büyük ateşin ardında annesinin doğum sancıları çektiği o uzun gecede içeri girip doğum yatağının üzerini örten kat kat battaniyenin altına sızdığını ve annesini öldürdüğünü söylerlerdi. Soğuğun Adara’ya henüz anne karnındayken nüfuz ettiğini de anlatırlardı zira doğduğunda teni soluk maviydi ve buz gibiydi, o günden beri geçen yıllar içinde de hiç ısınmamıştı. Kışın eli değmişti ona, işaretini üzerine bırakmış, onu kendisinin yapmıştı…

Buz Ejderhası

George R. R. Martin

Çev.: Alican Saygı Ortanca, Emre Aygün

Res: Luis Royo

S.: 120

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Damla Karakuş

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