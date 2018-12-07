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Ege Denizi’nde iki gemi çarpıştı

Çanakkale açıklarında iki geminin çarpışmasıyla büyük maddi hasar oluştu

AA | 07.12.2018 - 05:55..
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Ukrayna’dan Mısır’ın Damietta Limanı’na giden 171 metre uzunluğunda ve 17 bin 951 groston ağırlığındaki Panama Bayraklı ‘Panda’ isimli kuru yük gemisi ile yine Ukrayna’dan Tunus’un Bizerte Limanı’na giden 69 metre uzunluğunda ve 875 groston ağırlığındaki Panama Bayraklı ‘Barlas’ isimli kuru yük gemisi, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında, borda bordaya sürtünerek çarpıştı.

CAN KAYBI YOK

Can can kaybının yaşanmadığı kazada, gemilerde hafif maddi hasar meydana geldi.

Gemi kaptanları, durumu telsiz kanalıyla Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü’ne bildirdi. Ancak herhangi bir yardım talebinde bulunmayan gemilerin seyrine devam ettiği öğrenildi.

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