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Ege’de düzensiz göçmen akını sürüyor

Ege Denizi'nde yaşanan mülteci dramlarına rağmen bu ölüm yolculuğuna çıkanların sayısı her geçen gün artıyor.

İHA | 12.05.2019 - 09:05..
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2019 yılında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 7 bin 378 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nde 2019 yılında meydana gelen kazalarda 15 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

7 BİN 378 GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın istatistik verilerine göre 2019 yılında Ege Denizi’nde 211 düzensiz göç olayına müdahale edildi. Yapılan çalışmalarda 7 bin 378 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege’de düzensiz göçmen akını sürüyor

15 ÖLÜ, 15 TUTUKLU

Yetersiz ekipman ve bilgisiz ekiplerle denize açılınması sonucunda meydana gelen kazalarda ise çoğu çocuk 15 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Düzensiz göç hareketleri ile ilgili bu güne kadar 15 kişi organizatör oldukları iddiasıyla tutuklandı.

Ege’de düzensiz göçmen akını sürüyor

24 SAAT İZLENİYORLAR

Mayıs ayında ise 12 olayda 297 düzensiz göçmen Ege açıklarında çıktıkları ölüm yolculuğunda yakalanırken 9 kişi de hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar unsurların yanı sıra mobil kara radar ve takip sistemleri ile bölge 24 saat izlenmeye devam ediyor.

Ege’de düzensiz göçmen akını sürüyor

Ege’de düzensiz göçmen akını sürüyor

Ege’de düzensiz göçmen akını sürüyor

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