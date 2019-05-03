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Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı: 8 ölü

Ayvalık'ta 3 kadın ve 5 çocuğun cesetlerine ulaşan ekipler 1'i kadın, 1'i çocuk 5 düzensiz göçmeni kurtardı.

AA & Ensonhaber | 03.05.2019 - 15:57..
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Çıplak Ada'nın batısında, düzensiz göçmenlerin olduğu bir teknenin battığı ihbar edildi.

4 BOT VE 2 HELİKOPTER

Bunun üzerine Sahil Güvenlik tarafından kısa sürede bölgeye 4 bot ve 2 helikopter gönderildi.

Ekiplerce başlatılan arama kurtarma faaliyeti sonucu 1'i kadın, 1'i çocuk 5 kişi kurtarıldı.

Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı: 8 ölü

Teknedeki düzensiz göçmenlerden 3'ü kadın, 5'i çocuk 7 kişinin ise cesetlerine ulaşıldı.

TEKNEDE 17 KİŞİ VARDI

Kurtarılanlardan teknede 17 kişinin bulunduğunun öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişiye ulaşılması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı: 8 ölü

Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı: 8 ölü

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