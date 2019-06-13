taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8351
Euro
6.6032
Altın
1337.77
Borsa
92605.84
Gram Altın
251.039

Ege'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 10 bini geçti

Yapılan araştırmalara göre, Ege Denizi'ni kullanarak Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin sayısı her geçen gün katlandı ve bu rakam 10 bini aştı.

İHA | 13.06.2019 - 10:07..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

2019 yılı başından bu yana Sahil Güvenlik ekipleri 310 olayda 10 bin 631 düzensiz göçmeni denizde yakaladı.

Bu dönemde 16 düzensiz göçmen hayatını kaybederken, geçişleri sağlayan 17 organizatör Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Ege'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 10 bini geçti

DENETİMLER SÜRÜYOR

Düzensiz göçmenlerin özellikle İzmir Dikili, Balıkesir Ayvalık ve Çanakkale Ayvacık ilçesi arasında Kuzey Ege’de yoğun bir şekilde geçiş yapmaya çalıştıkları gözlendi.

Sahil Güvenlik Komutanlağına bağlı ekipler de Ege denizinde karadan, denizden ve havadan 24 saat denetim yaparak geçişleri ve kazaları önlemek için yoğun çaba harcamaya devam ediyor.

Ege'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 10 bini geçti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump, Polonya'ya F-35 sattı

Trump, Polonya'ya F-35 sattı

70
Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

52
Yeni askerlik sisteminde terhis tartışması

Yeni askerlik sisteminde terhis tartışması

106
Rusya 20 ton kayısı tezgâha çıkarmama kararı aldı

Rusya 20 ton kayısı tezgâha çıkarmama kararı aldı

83
Düğün fotoğrafçılarının doğal platosu Akçakoca

Düğün fotoğrafçılarının doğal platosu Akçakoca

15
Defne Samyeli'nin kızı Deren'den yaz pozu

Defne Samyeli'nin kızı Deren'den yaz pozu

17
Sinem Umaş'ın kolları yandı

Sinem Umaş'ın kolları yandı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir