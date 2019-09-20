Egemen Bağış artık Çekya Büyükelçisi

Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

BİGALI YERİNE BAĞIŞ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı merkeze alınırken, bu suretle boşalan Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Egemen Bağış atandı.

EGEMEN BAĞIŞ KİMDİR

1970 yılında Bingöl'de doğan Egemen Bağış, aslen Siirtli.

2002 yılında AK Parti'ye katılan Bağış, İstanbul Milletvekili seçildi ve genel başkanlık düzeyinde uluslararası ilişkilerden sorumlu başdanışman oldu.

2007 yılında yeniden milletvekili seçilen Egemen Bağış, AK Parti'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2009'da ise Devlet Bakanı ve Başmüzakereci olarak Bakanlar Kurulu'na girdi.

2011 yılında üçüncü kez milletvekili seçilen Egemen Bağış, yeni hükümette Avrupa Birliği Bakanı olarak görev aldı. Egemen Bağış, 17-25 Aralık sürecinin ardından istifa etti.