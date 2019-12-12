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Egemen Bağış, Çekya Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Prag Büyükelçiliği görevine atanan Egemen Bağış, Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zemman’a güven mektubunu takdim etti.

İHA | 12.12.2019 - 12:07..
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Egemen Bağış, Çekya Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan atama kararıyla; Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı merkeze alınırken, bu suretle boşalan Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Egemen Bağış atandı.

ÇEKYA'YA GÜVEN MEKTUBU

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, güven mektubunu Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zemman’a sundu.

Prag Kalesi’nde gerçekleştirilen törende Bağış’a eşi Beyhan Bağış ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Çek askeri bandosunun İstiklal Marşı’nı seslendirdiği törende kaleye Türk bayrağı çekildi.

Bağış ve heyeti daha sonra Prag Kalesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı ofisine geçerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılan güven mektubunu Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zemman’a takdim etti.

Egemen Bağış, Çekya Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu

Egemen Bağış, Çekya Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu ViDEO

EGEMEN BAĞIŞ KİMDİR

1970 yılında Bingöl'de doğan Egemen Bağış, aslen Siirtli.

2002 yılında AK Parti'ye katılan Bağış, İstanbul Milletvekili seçildi ve genel başkanlık düzeyinde uluslararası ilişkilerden sorumlu başdanışman oldu.
2007 yılında yeniden milletvekili seçilen Egemen Bağış, AK Parti'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2009'da ise Devlet Bakanı ve Başmüzakereci olarak Bakanlar Kurulu'na girdi.
2011 yılında üçüncü kez milletvekili seçilen Egemen Bağış, yeni hükümette Avrupa Birliği Bakanı olarak görev aldı. Egemen Bağış, 17-25 Aralık sürecinin ardından istifa etti.

Egemen Bağış, Çekya Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu

Egemen Bağış, Çekya Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu

Egemen Bağış, Çekya Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu

Egemen Bağış, Çekya Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu

Egemen Bağış, Çekya Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu


Egemen Bağış, Çekya Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu

Egemen Bağış, Çekya Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu


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