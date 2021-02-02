1 Mart'ta okullar açılıyor mu? Hangi sınıflar, kaç gün okula gidecek? MEB yüz yüze eğitim açıklaması..

1 Mart'ta okullar açılıyor mu? Hangi sınıflar, kaç gün okula gidecek? MEB yüz yüze eğitim açıklaması..

Yüz yüze eğitime geçiş sürecinde kademeli olarak okula başlayacak olan sınıflar belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 Mart itibariyle açılacak okulları ve sınıfları duyurdu.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim sürecine ilişkin kararları açıkladı.

Okullar ne zaman açılacak, hangi sınıflar kaç gün okulacak gidecek? soruları veli ve öğrencilerin gündeminde yer alırken, kademeli bir şekilde yüz yüze eğitime geçileceği duyuruldu.

Sömestr tatilinin ardından okulların durumunu merak edenler, konuyla ilgili açıklamaları takip ediyor.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada okulların açılış tarihi ve okla gidecek sınıfları açıkladı. Peki 1 Mart'ta okullar açılacak mı? Hangi sınıflar okula gidecek? Kaç gün okul olacak?

İşte yüz yüze eğitimin detayları..

1 MART OKULLAR AÇILACAK MI?

1 Şubat 2021'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Şubat’ta köy okullarının açılacağını belirtmişti.

İl bazında da 1 Mart’tan itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “8. ve 12. sınıf öğrencileri ile ilkokul ve özel öğretim kurumlarında 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitimin başlaması için çalışmalar başlayacak. 1 Mart’tan itibaren il bazında eğitimin başlaması için çalışmalar başlayacak” dedi.

HANGİ SINIFLAR, KAÇ GÜN OKULA GİDECEK?

Okullarda tüm sınıfların aynı anda açılmasının mümkün olmayacağına değinen Selçuk, salgını kontrol altında tutmak ve öğrencilerin okula sağlıklı bir şekilde dönmesini sağlamak adına, kademeli bir açılış kararı aldıklarını açıkladı.

Buna göre 1 Mart itibarıyla ortaokul son ve lise son, yani 8. sınıf ve 12 sınıf öğrenciler, yüz yüze eğitime başlayacak. Aynı zamanda ilkokul öğrencileri de haftada 2 gün olmak üzere okula gidecek.

Ziya Selçuk açıklamasında "Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak.

1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek

Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak." ifadelerini kullandı.