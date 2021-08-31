1. sınıflar ne zaman okula başlıyor, yarın mı? Anaokulu ve 1. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

1. sınıflar ne zaman okula başlıyor, yarın mı? Anaokulu ve 1. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

Yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihe kısa süre kala milyonlarca veli, 'Anaokulu ve ilkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte MEB 2021-22 takvimi...

2021-2022 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih için geri sayım devam ederken okul öncesi ve okul hayatına adım atacak binlerce minik, uyum haftası kapsamında diğer sınıflara göre bir hafta erken başlayacak.

Bu noktada ilkokul 1. sınıf ve anaokulu çağında çocuğu olan milyonlarca veli, ''Anaokulu ve 1. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan uyum haftasının başlayacağı tarih öncesinde kayıt sorgulamaları da gerçekleştiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni döneme ilişkin takvimi geçtiğimiz haftalarda netleştirmişti. Peki ilkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlıyor, yarın mı? Anaokulu ve 1. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK VE UYUM HAFTASI ZORUNLU MU?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ilkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri, 1-3 Eylül 2021 tarihlerinde okullarda olacak ve uyum eğitimleri gerçekleştirecek.

ANASINIFI VE 1. SINIF KAYITLARI NE ZAMAN?

Anasınıfı ve 1. sınıf kayıtları, okula başlama yaşı gelen öğrencilerin kayıtlı olduğu ikamet adresine göre sistem üzerinden otomatik gerçekleştiriliyor.

Yalnızca çocukla ilgili gereken bilgilerin toplanması için velilerin okulun talep ettiği evrakları teslim etmesi gerekiyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından yayınlanan takvime göre, diğer sınıflar için okullar, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü açılacak ve birinci dönem 21 Ocak 2022 tarihinde sona erecek.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.