13 BİN POLİS ALIMI I POMEM başvuruları ne zaman başlıyor?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 13 bin öğrenci alımı yapılacağı Resmi Gazete kararıyla duyuruldu. Peki, POMEM başvuruları ne zaman başlıyor?

Polis olmak isteyen lisans mezunları için gözler, POMEM başvurularına çevrilmiş durumda..

13 bin öğrenci alımı yapılacak ve polis olmak isteyen adayların, hayalleri gerçekleştirilmiş olacak.

Başvuruda bulunmak için hazırlanan adayların ise aklında tek bir soru var...

"POMEM başvuruları ne zaman başlıyor?" sorusunu gündeme getiren adaylar, cevap arıyor.

Peki, POMEM başvuruları ne zaman başlıyor? İşte yanıtı....

POMEM başvuruları ne zaman başlıyor?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne (POMEM) lisans ve ön lisans mezunu 13 bin öğrenci alınacak.

Adaylar başvurularını 14-25 Kasım tarihleri arasında ‘www.pa.edu.tr’ adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirebilecek. Ön başvuru 25 Kasım saat 17.00’de sona erecek. Duyuru dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yıllarında yapılan KPSS’de P3 puan türünden en az 60, ön lisans için 2022 yılında yapılan KPSS’den en az 65 puan almış olmak gerekiyor.

Kontenjan dağılımı

Şehit ve vazife malullerinin eş veya çocuklarının KPSS’den lisans için 48, ön lisans için 52 puan almış olmaları yeterli olacak. Bu kişiler ayrıca ön başvuruda sınav ücreti ödemeyecek.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezleri’nde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

POMEM’lere lisans mezunu 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın, ön lisans mezunu 800 erkek, 1800 kadın alınacak.

Başvuru şartları

Başvuru için; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış veya 30 yaşından büyük olmamak,

Lisans veya ön lisans mezunu eğitimi veren bölümlerden mezun olmuş olmak,

Kadınlarda 162 cm ve erkeklerde 167 cm boyundan kısa olmamak gerekiyor.

Ayrıca silah taşımasına veya silahlı görev yapmasına engel olabilecek bir durumun olmaması da kritik önem taşıyor. Sınav takvimine ve diğer şartlara www.pa.edu.tr internet sitesinden ulaşılabilecek.