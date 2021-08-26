140 barajındakiler ne zaman tercih yapacak? Öğrenciler ek tercihleri bekliyor..

140 barajındakiler ne zaman tercih yapacak? Öğrenciler ek tercihleri bekliyor..

YKS tercihlerinin ilk etabı 20 Ağustos tarihinde tamamlanırken, "140 barajındakiler ne zaman tercih yapacak?" sorusu adaylar tarafından gündeme getirildi. 140 barajındakiler ne zaman tercih yapacak?

YKS sonuçlarının ardından adayları tercih heyecanı sararken, ilk tercih dönemi ise 20 Ağustos tarihine sona erdi.

Üniversite hayali kuran adaylar ilk tercihlerinde istedikleri bölümü yazarken, baraj puanı düşürüldü.

Baraj puanının düşürülmesi ile birlikte, 140 barajında olan adaylar tercih yapmak için gün saymaya başladı.

Adaylar, "140 barajındakiler ne zaman tercih yapacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, 140 barajındakiler ne zaman tercih yapacak?

140 BARAJINDAKİLER NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçları açıklanması ile birlikte, boş kalan kontenjanlar belli olacak. Daha önce tercih yapmamış adaylar için, birinci ek tercih dönemi başlayacak.

3. TERCİH HAKKI

Bu sürecin ardından TYT 140, AYT barajı da 170'e indirilecek ve bu yıl ilk kez uygulanan ikinci ek tercih dönemi başlayacak.

Bu kapsamda ÖSYM'dem henüz tarih bilgileri net şekilde paylaşılmadı. YKS 2. tercih tarihleri belli olur olmaz haberimizin içerisin eklenecektir.

EK YERLEŞTİRMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

YÖK'ten ek yerleştirmeye ilişkin şu açıklama yapıldı;

"Yükseköğretim Kurulu'nca 2021-YKS sonuçları etraflıca değerlendirilmiş olup küresel çapta devam eden COVID-19 salgınının ülkemizdeki eğitim ve öğretim alanındaki olumsuz etkileri de dikkate alınarak yükseköğretim kurumlarının mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yeni kararlar alınmıştır. Buna göre;

AYT/YDT Puanı 180 ve üzerinde olan adayların "merkezi yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemlerinde puan ve başarı sıraları korunarak tercih ve yerleştirme süreci daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacaktır.

- 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacaktır. Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek yerleştirme imkânından "TYT puanı asgari 140"; "AYT/YTD puanı asgari 170" olan adaylar da yararlanabilecektir.

Böylelikle merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. "Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak" TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkânı verilmiştir.