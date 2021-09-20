140 barajındakiler neden tercih yapamıyor? ÖSYM 'ek tercih hakkınız bulunmamaktadır' uyarısı...

YKS ek tercihlerin başlamasıyla birlikte bazı adaylar, "TYT puanınız 150 veya üzerinde olmadığı için tercih hakkınız bulunmamaktadır" mesajı ile karşılaşıyor. Peki ek tercih neden yapılamıyor?

YKS tarihinde ilk kez alınan karara göre, 140 barajındaki adaylar ek tercihte bulunabilecek.

Bu noktada ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2. ek tercihlerin başladığını öğrenen adaylar, harekete geçti. Ancak 140 barajındakiler için durum farklı.

YKS 140 puan alanların tercihleri ne zaman başlayacak? "TYT puanınız 150 veya üzerinde olmadığı için tercih hakkınız bulunmamaktadır" mesajı ile karşı karşıya kalan öğrenciler, sorunun nedenini araştırıyor. Konu hakkında ise ÖSYM'den açıklama geldi.

Peki, "TYT puanınız 150 veya üzerinde olmadığı için tercih hakkınız bulunmamaktadır" ne demek? YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? İşte detaylar...

YKS EK TERCİH HATASI 2021

20-23 Eylül tarihleri arasında alınacak YKS ek tercih sürecinde 150 puan ve üstü alanlar tercih yapabilecek. 140-150 puan arası için tercihler ilerleyen günlerde başlayacak. 140 puan alanlar için tercih takvimi .ise daha sonra netleşecek

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklamaları şöyle:

"Birinci ek yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, TYT sınav puanı [140, 150) aralığında olan adaylar ile AYT/YDT sınav puanı [170, 180) aralığında olan adayların yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılacak.

İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."