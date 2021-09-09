15 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman? 2021 MEB öğretmen ataması ön başvuru tarihi

15 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman? 2021 MEB öğretmen ataması ön başvuru tarihi

15 bin öğretmen ek ataması hakkında araştırmalar sürerken MEB, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki 15 bin öğretmen alımı başvuruları ne zaman? 2021 MEB öğretmen ataması ön başvuru tarihi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağının müjdesini vermişti.

Erdoğan açıklamasında, "Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerine yer vermişti.

Bu gelişmenin ardından öğrencilerine kavuşmak isteyen öğretmen adayları gözlerini 15 bin öğretmen ataması takvimine çevirdi. Konuya ilişkin araştırmalar sürerken Milli Eğitim Bakanlığı bir son dakika açıklamasında bulunarak 15 bin öğretmen ataması takvimini duyurdu.

Peki 15 bin öğretmen alımı başvuruları ne zaman? İşte 2021 MEB öğretmen ataması ön başvuru ve sözlü sınav tarihi...

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerine yer vermişti.

Erdoğan'ın müjdesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merakla beklenen 15 bin öğretmen ataması takvimini açıkladı.

MEB'in açıkladığı takvime göre, 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 31 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak.