150 öğrenci faydalanıyor: Jean Monnet Burs Programı başvuruları başladı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Jean Monnet Burs Programı, 2026-2027 akademik yılı için başvuru sürecini başlattı.

35 YILLIK GELENEK, 150 YENİ BURSİYER

Bu yıl 35. yaşını kutlayan program kapsamında, Türkiye’den yaklaşık 150 bursiyer Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinde lisansüstü eğitim ve araştırma yapma fırsatı elde edecek.

HEM EĞİTİM HEM DE ARAŞTIRMA İMKANI

Jean Monnet Bursu, bursiyerlere yalnızca yüksek lisans eğitimi değil; aynı zamanda AB müktesebatının 32 başlığında politika temelli araştırmalar yaparak Türkiye’nin geleceğine katkı sağlama imkanı da tanıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİYOR

Programa;

Kamu çalışanları (meslek kuruluşları, odalar, belediyeler, il özel idareleri, kalkınma ajansları, kamu bankaları vb.),

Özel sektör çalışanları (diplomatik temsilciliklerde ve STK’larda görev yapanlar dahil),

Üniversitelerin akademik ve idari personeli,

Türkiye’deki üniversitelerin lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabiliyor.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH 4 KASIM

Adaylar, burs programına 4 Kasım 2025’e kadar başvuru yapabilecek.