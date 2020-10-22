KPSS sonuçları açıklandı

2020-KPSS lisans sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin takvimine göre, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavlarının sonucu bugün açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilir.

20 EYLÜL’DE SONA ERDİ

Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans oturumları 6 Eylül'de genel kültür ve genel yetenek ile eğitim bilimleri testleri ile başlamış, 20 Eylül'de yapılan öğretmenlik alan bilgisi testiyle sona ermişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de sonuçların duyurusuna ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Aygün, "Değerli adaylarımız, Eylül ayında ardışık 3 hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



