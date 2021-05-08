17 Mayıs sonrası okullar açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Öğrenciler, tam kapanma sonrası okulların açılıp açılmayacağını merak ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki, 17 Mayıs sonrası okullar açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Vahdettin Köşkü'nden video konferans yöntemiyle ''81 ildeki 560 gençle En Uzun İftar Sofrası'' programına katıldı.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede izlenen yol haritasına değinen Erdoğan, yüz yüze eğitim ve normalleşme takvimine yönelik açıklamalarda bulundu.

Bu açıklamanın ardından milyonlarca öğrenci ve velisi, ''17 Mayıs sonrası okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, 17 Mayıs sonrası okullar açılacak mı? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okullara ilişkin açıklaması...

17 MAYIS SONRASI OKULLAR AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Vahdettin Köşkü'nden 81 ildeki 560 gençle En Uzun İftar Sofrası programına katıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ülkedeki gençlerin eğitim ve sosyal yaşamına yansımaları olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bugüne kadar oluşturduğumuz güçlü eğitim-öğretim ve bilişim altyapısıyla eğitimlerinizi uzaktan ama kesintisiz sürdürmenizi sağladık. Sosyal yaşamla ilgili olarak ise bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek, bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle her birinize Rabb'imden başarılı ve sağlıklı bir gelecek temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimin önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler gelişiyoruz. Okullarımızla geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarımıza kavuşmak ve tekrar derslerimize dönmek, hocalarınızla bir arada olmaktır." şeklinde konuştu.