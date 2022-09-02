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- 1. sınıflar ne zaman okula başlıyor, yarın mı? Anaokulu ve 1. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?
1. sınıflar ne zaman okula başlıyor, yarın mı? Anaokulu ve 1. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?
Yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihe kısa süre kala milyonlarca veli, 'Anaokulu ve ilkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak?'
- 02.09.2022 - 09:02
2022-2023 Eğitim yılı 12 Eylül'de başlayacak...
Okulların açılmasına kısa bir süre kala bu yıl anaokuluna ve ya 1. sınıfa başlayacak öğrenciler, okulların ne zaman açılacağını öğrenmek istiyor.
Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı için tarihleri duyurdu.
Anaokulu ve 1.sınıflar okula ne zaman başlayacak?
Fakat anaokulu ve 1. sınıflar biraz daha erken tarihte okula başlayacak.
1. sınıf ve anaokulu öğrencileri 5 Eylül'de ders başı yapacak.