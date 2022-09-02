Petrol
94
1.78%
Euro
18.176
0.39%
Dolar
18.2205
0.13%
Altın
997.57
0.48%
Borsa
3143
0.00%
Bitcoin
367.745
0.62%
BTXN Coin
4.66
8.37%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    1. sınıflar ne zaman okula başlıyor, yarın mı? Anaokulu ve 1. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

    Yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihe kısa süre kala milyonlarca veli, 'Anaokulu ve ilkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak?'
    • 02.09.2022 - 09:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    1. sınıflar ne zaman okula başlıyor, yarın mı? Anaokulu ve 1. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

    2022-2023 Eğitim yılı 12 Eylül'de başlayacak...

    Okulların açılmasına kısa bir süre kala bu yıl anaokuluna ve ya 1. sınıfa başlayacak öğrenciler, okulların ne zaman açılacağını öğrenmek istiyor.

    Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı için tarihleri duyurdu.

    Anaokulu ve 1.sınıflar okula ne zaman başlayacak?

    Fakat anaokulu ve 1. sınıflar biraz daha erken tarihte okula başlayacak.

    1. sınıf ve anaokulu öğrencileri 5 Eylül'de ders başı yapacak.

    1. sınıflar ne zaman okula başlıyor, yarın mı? Anaokulu ve 1. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? #1

    1. sınıflar ne zaman okula başlıyor, yarın mı? Anaokulu ve 1. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? #2


    İlginizi Çekebilir

    Akıllı telefon pazarını zor günler bekliyor
    Teknoloji

    Akıllı telefon pazarını zor günler bekliyor

    Ünlü iş insanı yeni bir dijital para projesi kurdu
    BTCPrime

    Ünlü iş insanı yeni bir dijital para projesi kurdu

    Burcu Binici, evlendi
    Magazin

    Burcu Binici, evlendi

    Görüş Bildir