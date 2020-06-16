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19 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu

19 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı