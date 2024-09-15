2 milyona yakın aday bugün KPSS Ortaöğretim sınavına girecek 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim bugün yapılacak. Sınav sonuçları ise 4 Ekim'de açıklanacak.

Haber Merkezi

KPSS sürecinde bugün ortaöğretim sınavı gerçekleştirilecek.

2 MİLYONA YAKIN ADAY TER DÖKECEK

Ortaöğretim mezunları için yapılacak sınava, 81 ilde ve Lefkoşa'da 1 milyon 864 bin 867 aday başvuruda bulundu.

Sınav, 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salonda yapılacak.

Sınav salonlarında 260 bin 94 görevli bulunacak, güvenlik için ise 21 bin 660 emniyet görevlisi sahada olacak.

SIVAV SAATİ 10.15

Ortaöğretim KPSS saat 10.15'te başlayacak. Saat 10.00'dan sonra sınav merkezlerine gelen adaylar, salonlara alınmayacak.

Sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru sorulacak, 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 4 Ekim'de ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.