20 bin öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen atama takvimi 2021

20 bin öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen atama takvimi 2021

Öğretmen adaylarının merakla beklediği atama takvimi netleşti. 20 bin öğretmen ataması yapılacağının açıklanmasının ardından, atama tarihleri merak konusu oldu. İşte 2021 öğretmen atama takvimi..

Hayalini kurduğu mesleğini icra etmek isteyen öğrenmenlerin heyecanla beklediği atama takvimine dair detaylar açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takvimi ve kontenjanları merak konusuydu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen ataması hakkında duyuru yayımlanırken başvuru tarihleri, kontenjanları ve takvimi paylaşıldı.

Öğretmen adayları, 20 bin öğretmen ataması ne zaman? sorusunu ve detaylarını araştırıyor.

İşte 2021 öğretmen atama takvimine dair detaylar..

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde öğretmen atamalarıyla ilgili, ‘Son 18 yılda hazırladığımız bütçelerde aslan payını Milli Eğitim'e ayırdık. 2021'de oran 147 milyar liraya yükseldi.18 yıl önce resmi - özel dahil okul ve kurum sayımız 50 bin 872 iken bugün bu sayı 87 bin 640'a çıktı. Kadro tahsislerinde en büyük payı eğitim ve öğretime ayırıyoruz. 693 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız.’ açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, ön başvurular 15-26 Mart tarihlerinde yapılacak, sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Sözlü sınavlar, 17 Mayıs-6 Haziran'da gerçekleştirilecek, sonuçlar da 8 Temmuz'da açıklanacak.

Adaylar sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını 12-16 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek ve itiraz sonuçlarına 2 Ağustos'ta ulaşabilecek.

Ayrıca koronavirüs hastalığına yakalanan ve karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapabilecek. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında gerçekleştirilecek.

Adaylar atama tercihlerini 1-6 Eylül'de yapacak, sonuçlar ise 8 Eylül'de duyurulacak.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA ŞARTLARI

Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2019 veya 2020 yılında yapılan KPSS puan türlerine (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) bakılacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekiyor.

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2021'den önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecek.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana atanmak üzere ön başvuruda bulunabilecek.