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    20 bin öğretmen ataması taban puanları ve kontenjan listesi açıklandı mı?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından; 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesinin açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor.
    • 04.07.2022 - 12:12
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    20 bin öğretmen ataması taban puanları ve kontenjan listesi açıklandı mı?

    Kabine toplantısının ardından müjdeyi veren cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 bin öğretmen ataması olacağını açıklamıştı.

    Bu açıklama ile sevinen öğretmen adayları; alan, taban ve kontenjan listesini merak etmeye başladı.

    Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Eylül'de yapılacağını duyurduğu sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ayrıntıları bakanlığın internet sitesinde paylaştı.

    Bu paylaşımın ardından detayları öğrenmek isteyenler, "20 bin öğretmen ataması taban puanları ve kontenjan listesi açıklandı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, 20 bin öğretmen ataması taban puanları ve kontenjan listesi açıklandı mı? İşte yanıtı...

    20 bin öğretmen ataması taban puanları ve kontenjan listesi açıklandı mı?

    AA'nın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanları ve kontenjanlar netleşti. MEB, 1 Eylül'de yapılacağını duyurduğu sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ayrıntıları Bakanlığın internet sitesinde paylaştı. Buna göre 99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.

    En fazla öğretmen ataması 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında yapılacak. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek. Atamalar için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 18-26 Temmuz'da alınacak.

    Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edilecek. Adaylar atama tercihlerini 27-31 Ağustos'ta yapabilecek, sonuçlar 1 Eylül'de duyurulacak.

    20 bin öğretmen ataması taban puanları ve kontenjan listesi açıklandı mı? #1


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