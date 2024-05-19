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20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular yarın başlıyor

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular yarın başlıyor 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular yarın başlıyor. Başvurular, elektronik ortamda alınacak.