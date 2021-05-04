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20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri açıklandı mı? Sözlü sınav yeri sorgulama 2021

20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri açıklandı mı? Sözlü sınav yeri sorgulama 2021

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için adayların sözlü sınav yerlerini e-Devlet üzerinden açıkladı. Peki sözlü sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı..