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- 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri açıklandı mı? Sözlü sınav yeri sorgulama 2021
20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri açıklandı mı? Sözlü sınav yeri sorgulama 2021
- Haber Merkezi
- 04.05.2021 - 09:19
Millî Eğitim Bakanlığı’nda görev yapacak öğretmenler için atama takvimi yakın zaman önce açıklanmıştı. Atanmayı bekleyen öğretmenler başvuru işlemlerini 15-26 Mart 2021 tarihleri arasında tamamladı.
MEB tarafından yapılan duyuruda, "2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi e-Devlet üzerinden yayınlanmıştır." ifadesine yer verildi.
Binlerce aday, sözlü sınav yerleri sorgulama işlemini araştırıyor.
Peki sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerlerine nasıl bakılır? İşte MEB sözleşmeli öğretmenlik sınav yeri sorgulama 2021..
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri henüz açıklanmadı. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 3 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.
17 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında ise sözlü sınavlar uygulanacak.
8 Temmuz 2021 tarihinde sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklanacak.
Atama Tercihlerinin Alınması 01-06 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV YERİ SORGULAMA 2021