20 milyondan fazla öğrenci pazartesi ders başı yapacak Yeni eğitim öğretim yılı pazartesi günü başlıyor. 20 milyondan fazla öğrenci ilk ders zilinin çalmasıyla yeniden ders başı yapacak. İlk dersler ise tüm sınıflarda, "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersi olacak.

AA

Öğrenciler ve veliler heyecanlı...

2024-2025 Eğitim Öğretim yılının ilk ders zili 9 Eylül Pazartesi günü çalacak. 20 milyondan fazla öğrenci, 3 aylık yaz tatilinin ardından yeniden ders başı yapacak.

İLK DERS ÇANAKKALE VE GAZZE

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ilk ders için 81 ile yazı gönderildi.

Yeni eğitim ve öğretim yılının ilk haftasının ilk dersinde temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm sınıflarda, "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersiyle eğitime başlanacak.

Ders, ilkokul ve ortaokul düzeylerinde 40 dakika süreyle verilecek.

Resmi yazıya göre, bu dersle, öğrencilerin vatan sevgisini, kardeşliği, yardımseverliği, adaleti ve özgürlüğü, Türk ve Filistin halklarının birlikte mücadele ettiği tarihi olaylar üzerinden öğrenmeleri sağlanacak.

ÖĞRENCİLERİN KALPLERİNE DOKUNULACAK

Çanakkale Savaşı'nda Türk ve Filistin halklarının omuz omuza savaşarak gösterdiği kahramanlık ve fedakarlık anlatılarak, Gazze'deki direnişle, özgürlük ve vatanlarına bağlılıkları vurgulanacak. Bu şekilde, iki halkın tarihten gelen güçlü dostluk ve kardeşlik bağları öğrencilerin kalplerine dokunacak.

Öğrencilere, Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" ve Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirlerinin de okunacağı derste, Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin topraklarını savunmak için verdiği mücadele ve Gazze'deki halkın özgürlük için gösterdiği direnişten bahsedilecek.

ARA TATİL 11 KASIM'DA

2 aylık okula devam sürecinin ardından öğrenciler için birinci dönem ara tatili 11 Kasım'da başlayacak.

Öğrenciler hafta sonuyla birlikte 9 gün tatil yapacak.

Birinci dönem, 15 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

BİRİNCİ DÖNEM 17 OCAK'TA SONA ERECEK

Okullarda birinci dönem, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini alarak 2 haftalık yarıyıl tatiline çıkacak.

3 Şubat 2025 Pazartesi günü, ders zili bu kez ikinci dönem için çalacak. Öğrenciler yeniden ders başı yapacak.

YAZ TATİLİ 20 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak.

1 haftalık ara tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren ikinci döneme devam edecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)