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- 2020-2021 VGM yükseköğretim burs başvuruları nasıl yapılır? VGM Burs başvuru ekranı
2020-2021 VGM yükseköğretim burs başvuruları nasıl yapılır? VGM Burs başvuru ekranı
- Haber Merkezi
- 15.10.2020 - 15:10
- Güncelleme : 15.10.2020 - 15:10
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere maddi destek olarak verilen VGM yükseköğrenim bursu için başvurular başladı. VGM Yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabı merak ediliyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.
VGM ÜNİVERSİTE BAŞVURULARI HANGİ TARİHLER ARASINDA?
Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020-2021 Öğretim Yılı Yükseköğrenim Bursu için başvurular 15.10.2020 tarihinde başladı. Başvuru işlemleri VGM'nin internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır. Başvurular 30 Ekim 2020 tarihine kadar tamamlanacak.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2020 - 2021 eğitim öğretim dönemi VGM üniversite burs başvuruları www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurularak alınacak. Yükseköğretim bursu başvuru formunu doldurabilmek için adayların kimlik bilgilerini doldurarak öncelikle forma giriş yapılmaları gerekiyor. Başvuru formuna öğrencilerin T.C kimlik numarası, doğum tarihi, anne baba adı ve kimlik seri no bilgilerini yazması gerekiyor.
VGM BURS ÜCRETİ KAÇ LİRA?
Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs verilmektedir.
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ