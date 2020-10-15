Haberler

Eğitim Haberleri

2020-2021 VGM yükseköğretim burs başvuruları nasıl yapılır? VGM Burs başvuru ekranı

2020-2021 VGM yükseköğretim burs başvuruları nasıl yapılır? VGM Burs başvuru ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları devam ediyor. İlkokul ve ortaokul için başvurular 15 ekimde tamamlandı. Üniversiteler için başvuru tarihi belli oldu.